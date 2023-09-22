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Данилов: У Черноморского флота РФ есть два варианта

Валентина РоманенкоПятница, 22 сентября 2023, 15:25
Данилов: У Черноморского флота РФ есть два варианта
украинская почтовая марка "Русский военный корабль, иди... !"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов видит два варианта будущего для Черноморского флота РФ - добровольную или же принудительную самоликвидацию.

Источник: Данилов в соцсети Х

Прямая речь: "Лучший и самый безопасный выход для сохранения целостности имущественного-хозяйственного комплекса города Ахтиар (старое название - севастополь) и прилегающих территорий - добровольное затопление.

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Славные российские военные рефлексии - уничтожение собственного флота при приближении противника - должны иметь традицию преемственности.

В ином варианте - ЧФ РФ будет нарезаться по принципу салями: процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры".

Что предшествовало: Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма утром 22 сентября, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.

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Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".

На фоне взрывов в оккупированном Крыму командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук снова поблагодарил пилотов Воздушных сил и потроллил российскую пропаганду.

Темы: ЧФ РоссииКрымвойна
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