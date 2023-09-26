В Черкасской области прилет в объект инфраструктуры − ОВА

Россияне атаковали Черкасскую область "Шахедами" и попали в инфраструктурный объект.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "Шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект".

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Детали: Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

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