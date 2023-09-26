В Черкасской области прилет в объект инфраструктуры − ОВА
Вторник, 26 сентября 2023, 09:12
Россияне атаковали Черкасскую область "Шахедами" и попали в инфраструктурный объект.
Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram
Прямая речь Табурца: "Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "Шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект".
Реклама:
Детали: Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром в восьми областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет. Российские захватчики попали по одному из предприятий в Кривом Роге, сообщил глава ОВА.
- Также оккупанты ночью 26 сентября нанесли удары по припортовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего повреждено здание пункта пропуска, склады, 3 десятка грузовиков, сгорели 6 фур и ранены два водителя.
- В ночь на 26 сентября над Украиной Силы ПВО уничтожили 26 из 38-ми ударных дронов.