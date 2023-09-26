Україна перенесла виробництво ракет в іншу країну після атаки росіян − Данілов
Вівторок, 26 вересня 2023, 13:33
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де виготовляли українські ракети, тому частину виробництва перенесли з України.
Джерело: Данілов в інтерв’ю іспанській газеті ABC
Пряма мова Данілова: "Що я можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія вдарила по тому місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни".
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Деталі: Говорити про українську ракетну програму високопосадовець відмовився, зазначивши, що "це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона стані".
Передісторія:
- 17 серпня в РНБО повідомили, що на півдні Одеської області відбулися успішні випробування крилатої ракети українського виробництва.
- Пізніше Данілов повідомив, що російську зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф" в окупованому Криму 23 серпня знищили новою ракетою українського виробництва.
- 31 серпня секретар РНБО показав успішні випробування ракетної зброї українського виробництва.
- У вересні видання Newsweek написало, що Україна адаптує протикорабельні ракети "Нептун" вітчизняного виробництва для нанесення ударів на великі відстані.
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