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Україна перенесла виробництво ракет в іншу країну після атаки росіян − Данілов

Ірина БалачукВівторок, 26 вересня 2023, 13:33
Україна перенесла виробництво ракет в іншу країну після атаки росіян − Данілов
Олексій Данілов. Фото з Facebook РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де виготовляли українські ракети, тому частину виробництва перенесли з України.

Джерело: Данілов в інтерв’ю іспанській газеті ABC

Пряма мова Данілова: "Що я можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія вдарила по тому місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни".

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Деталі: Говорити про українську ракетну програму високопосадовець відмовився, зазначивши, що "це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона стані".

Передісторія: 

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Теми: ДаніловУкраїназброя
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