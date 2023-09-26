Украина перенесла производство ракет в другую страну после атаки россиян − Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты во время одной из атак ударили по месту, где изготавливали украинские ракеты, поэтому часть производства перенесли из Украины.

Источник: Данилов в интервью испанской газете ABC

Прямая речь Данилова: "Что я могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по тому месту, где собирались эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны".

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Детали: Говорить об украинской ракетной программе чиновник отказался, отметив, что "это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она состоянии".

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