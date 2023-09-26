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Украина перенесла производство ракет в другую страну после атаки россиян − Данилов

Ирина БалачукВторник, 26 сентября 2023, 13:33
Украина перенесла производство ракет в другую страну после атаки россиян − Данилов
Алексей Данилов. Фото из Facebook СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты во время одной из атак ударили по месту, где изготавливали украинские ракеты, поэтому часть производства перенесли из Украины.

Источник: Данилов в интервью испанской газете ABC

Прямая речь Данилова: "Что я могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по тому месту, где собирались эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны".

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Детали: Говорить об украинской ракетной программе чиновник отказался, отметив, что "это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она состоянии".

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Темы: ДаниловУкраинаоружие
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