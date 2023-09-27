Правительство назначило троих новых заместителей министра обороны

Кабинет министров Украины 27 сентября назначил трех новых заместителей министра обороны.

Источник: представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров

Детали: Новыми заместителями стали Юрий Джигира, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко стала заместителем по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, она раньше запускала электронные больничные, есть Малятко, и Армия Дронов.

Дополнено в 20:05: Умеров рассказал, что Юрий Джигир последние три года консультирует Всемирный Банк по финансовым частям реформ, связанных со здравоохранением. В 2018-2020 годах работал заместителем Министра финансов Украины. Он имеет более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии.

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Наталья Калмыкова с февраля 2022 года Наталья была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, до этого – советницей Командующего сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Вернись живым".

Екатерина Черногоренко – руководитель проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектным координатором электронных услуг является Малятко, электронный больничный и введение COVID-сертификатов в Действии.

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