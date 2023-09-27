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Зеленський анонсував на осінь потужні заходи для посилення України

Тетяна ОлійникСереда, 27 вересня 2023, 22:45
Зеленський анонсував на осінь потужні заходи для посилення України
Володимир Зеленський. скриншот

Президент України Володимир Зеленський у зверненні анонсував потужні заходи для посилення держави у вересні та до кінця осені.

Джерело: звернення Зеленського 27 вересня

Деталі: Зеленський повідомив, що провів кілька підготовчих нарад до потужних заходів для посилення держави вже цього місяця. Також повідомив, що команда вже працює над змістовним наповненням жовтня та листопада.

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Пряма мова: "Щоб не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам’ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи й до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети. Перемоги України.

Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та всі, хто допомагає боротися проти ворога і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету".

Теми: Зеленськийвійна
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