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Путін створив нове "свято" окупації

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 16:34
Путін створив нове свято окупації
Фото: РосЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про встановлення пам'ятної дати 30 вересня – "дня возз'єднання" РФ із чотирма українськими областями.     

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на документ опубліковано в четвер на офіційному "порталі правової інформації"

Деталі: У пояснювальній записці зазначається, що 30 вересня 2022 року "увійде в новітню історію".

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Теми: Путінокупація
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