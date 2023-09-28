Путін створив нове "свято" окупації
Четвер, 28 вересня 2023, 16:34
Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про встановлення пам'ятної дати 30 вересня – "дня возз'єднання" РФ із чотирма українськими областями.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на документ опубліковано в четвер на офіційному "порталі правової інформації"
Деталі: У пояснювальній записці зазначається, що 30 вересня 2022 року "увійде в новітню історію".
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Передісторія:
- 30 вересня Володимир Путін підписав "договори" про прийняття до складу РФ захоплених територій і заявив, що відтепер жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – громадяни РФ. Конституційний суд РФ схвалив цей пакет документів, а Держдума та Радфед їх "ратифікували".