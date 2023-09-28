Путин создал "праздник" оккупации

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об установлении памятной даты 30 сентября - "дня воссоединения" РФ с четырьмя украинскими областями.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на документ опубликован в четверг на официальном "портале правовой информации"

Детали: В пояснительной записке отмечается, что 30 сентября 2022 года "войдет в новейшую историю".

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