Путин создал "праздник" оккупации
Четверг, 28 сентября 2023, 16:34
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об установлении памятной даты 30 сентября - "дня воссоединения" РФ с четырьмя украинскими областями.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на документ опубликован в четверг на официальном "портале правовой информации"
Детали: В пояснительной записке отмечается, что 30 сентября 2022 года "войдет в новейшую историю".
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Предыстория:
- 30 сентября Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что отныне жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей - граждане РФ. Конституционный суд РФ одобрил этот пакет документов, а Госдума и Совфед их "ратифицировали".