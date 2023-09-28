Удари по ЧФ РФ доводять, що Україна утримує ініціативу – начальник Штабу оборони Британії

Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який перебуває з візитом в Києві, заявив, що удари по Чорноморському флоту РФ є прикладом того, як Україна утримує ініціативу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми обговорили нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті в Рамштайні минулого тижня, які допоможуть зміцнити та витримати стійкість України протягом зими та після неї.

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Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу.

Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав.

Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці".

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Цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 28 вересня провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. За його словами, під час зустрічі обговорювалася ситуація на фронті та актуальні потреби українського війська.

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