Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удари по ЧФ РФ доводять, що Україна утримує ініціативу – начальник Штабу оборони Британії

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 22:08
Удари по ЧФ РФ доводять, що Україна утримує ініціативу – начальник Штабу оборони Британії
Тоні Радакін, фото Indigo via Getty Images

Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який перебуває з візитом в Києві, заявив, що удари по Чорноморському флоту РФ є прикладом того, як Україна утримує ініціативу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми обговорили нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті в Рамштайні минулого тижня, які допоможуть зміцнити та витримати стійкість України протягом зими та після неї. 

Реклама:

Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. 

Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав. 

Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 28 вересня провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. За його словами, під час зустрічі обговорювалася ситуація на фронті та актуальні потреби українського війська.

Передісторія:

  • 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Очільник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Супутникові знімки та відео свідчать, що було кілька влучань.
  • За словами очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, унаслідок удару 22 вересня є загиблі і поранені серед російських військових, у тому числі і серед керівного складу.
  • Через пошкодження окупантам довелося демонтувати будівлю штабу ЧФ РФ у Севастополі шляхом "контрольованого підриву".
  • Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі знищено 34 офіцери, серед них нібито й командувач ЧФ РФ, хоча в Росії спростовують це.
  • Крім того, 20 вересня Збройні сили України повідомили про "успішний удар" по командному пункту Чорноморського флоту російських військових біля Верхньосадового.

Теми: ЧФ РосіїКримвійнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
ЧФ Росії
Російські ЗМІ знову показали "живого" командувача ЧФ Соколова, але є кілька але
"Крабовая ловушка": ССО навели ракети на штаб ЧФ РФ під час наради керівників
Данілов: У Чорноморського флоту РФ є два варіанти
Останні новини
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
Усі новини...
Реклама: