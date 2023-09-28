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Удари по ЧФ РФ доводять, що Україна утримує ініціативу – начальник Штабу оборони Британії

"Українська правда"Четвер, 28 вересня 2023, 22:08
Удари по ЧФ РФ доводять, що Україна утримує ініціативу – начальник Штабу оборони Британії
Тоні Радакін, фото Indigo via Getty Images

Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, який перебуває з візитом в Києві, заявив, що удари по Чорноморському флоту РФ є прикладом того, як Україна утримує ініціативу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми обговорили нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті в Рамштайні минулого тижня, які допоможуть зміцнити та витримати стійкість України протягом зими та після неї. 

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Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. 

Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав. 

Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці".

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Цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 28 вересня провів зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. За його словами, під час зустрічі обговорювалася ситуація на фронті та актуальні потреби українського війська.

Передісторія:

  • 22 вересня стало відомо про кілька вибухів в окупованому Севастополі. Очільник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ. Супутникові знімки та відео свідчать, що було кілька влучань.
  • За словами очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, унаслідок удару 22 вересня є загиблі і поранені серед російських військових, у тому числі і серед керівного складу.
  • Через пошкодження окупантам довелося демонтувати будівлю штабу ЧФ РФ у Севастополі шляхом "контрольованого підриву".
  • Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі знищено 34 офіцери, серед них нібито й командувач ЧФ РФ, хоча в Росії спростовують це.
  • Крім того, 20 вересня Збройні сили України повідомили про "успішний удар" по командному пункту Чорноморського флоту російських військових біля Верхньосадового.

Теми: ЧФ РосіїКримвійнаВелика Британія
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