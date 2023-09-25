У Севастополі знову вибухи: окупанти кажуть, що нищать залишки штабу ЧФ

У центральній частині окупованого Севастополя пролунали вибухи, окупаційна влада заявила, що це "контрольовані підриви" залишків будівлі Чорноморського флоту РФ після ракетного удару українських сил.

Джерело: Крим.Реалії, так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: Развожаєв заявив, що звук, який чули в місті, є наслідком "запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ".

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Він також анонсував нові вибухи в Севастополі: "черговий контрольований підрив для обвалення аварійних конструкцій" у будівлі Чорноморського флоту РФ буде здійснено об 11:25. За його словами, роботи триватимуть орієнтовно до 14.00.

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