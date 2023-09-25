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У Севастополі знову вибухи: окупанти кажуть, що нищать залишки штабу ЧФ

Альона Мазуренко Понеділок, 25 вересня 2023, 12:04
У Севастополі знову вибухи: окупанти кажуть, що нищать залишки штабу ЧФ
скриншот

У центральній частині окупованого Севастополя пролунали вибухи, окупаційна влада заявила, що це "контрольовані підриви" залишків будівлі Чорноморського флоту РФ після ракетного удару українських сил. 

Джерело: Крим.Реалії, так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: Развожаєв заявив, що звук, який чули в місті, є наслідком "запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ".

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Він також анонсував нові вибухи в Севастополі: "черговий контрольований підрив для обвалення аварійних конструкцій" у будівлі Чорноморського флоту РФ буде здійснено об 11:25. За його словами, роботи триватимуть орієнтовно до 14.00.

Нагадаємо:

  • Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
  • Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
  • За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
  • Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
  • До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Теми: Кримвибух
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