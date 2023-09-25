У Севастополі знову вибухи: окупанти кажуть, що нищать залишки штабу ЧФ
Понеділок, 25 вересня 2023, 12:04
У центральній частині окупованого Севастополя пролунали вибухи, окупаційна влада заявила, що це "контрольовані підриви" залишків будівлі Чорноморського флоту РФ після ракетного удару українських сил.
Джерело: Крим.Реалії, так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв
Деталі: Развожаєв заявив, що звук, який чули в місті, є наслідком "запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ".
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Він також анонсував нові вибухи в Севастополі: "черговий контрольований підрив для обвалення аварійних конструкцій" у будівлі Чорноморського флоту РФ буде здійснено об 11:25. За його словами, роботи триватимуть орієнтовно до 14.00.
Нагадаємо:
- Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
- Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
- За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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