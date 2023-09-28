Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удары по ЧФ РФ доказывают, что Украина удерживает инициативу – начальник Штаба обороны Британии

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 22:08
Удары по ЧФ РФ доказывают, что Украина удерживает инициативу – начальник Штаба обороны Британии
Тони Радакин, фото Indigo via Getty Images

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, который находится с визитом в Киеве, заявил, что удары по Черноморскому флоту РФ являются примером того, как Украина удерживает инициативу.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы обсудили новые обязательства по военной помощи, которые были взяты в Рамштайн на прошлой неделе, которые помогут укрепить и поддержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее. 

Реклама:

Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. 

Путин потерял контроль над войной, которую он начал. 

Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 28 сентября провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. По его словам, во время встречи обсуждалась ситуация на фронте и актуальные потребности украинской армии.

Предыстория:

  • 22 сентября стало известно о нескольких взрывах в оккупированном Севастополе. Глава оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ. Спутниковые снимки и видео свидетельствуют, что было несколько попаданий.
  • По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, в результате удара 22 сентября есть погибшие и раненые среди российских военных, в том числе и среди руководящего состава.
  • Из-за повреждений оккупантам пришлось демонтировать здание штаба ЧФ РФ в Севастополе путем "контролируемого подрыва".
  • Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе уничтожено 34 офицера, среди них якобы и командующий ЧФ РФ, хотя в России опровергают это.
  • Кроме того, 20 сентября Вооруженные силы Украины сообщили об "успешном ударе" по командному пункту Черноморского флота российских военных возле Верхнесадового.

Темы: ЧФ РоссииКрымвойнаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
ЧФ России
Российские СМИ снова показали "живого" командующего ЧФ Соколова, но есть несколько но
"Крабовая ловушка": ССО навели ракеты на штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей
Данилов: У Черноморского флота РФ есть два варианта
Последние новости
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
Все новости...
Реклама: