Удары по ЧФ РФ доказывают, что Украина удерживает инициативу – начальник Штаба обороны Британии
Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, который находится с визитом в Киеве, заявил, что удары по Черноморскому флоту РФ являются примером того, как Украина удерживает инициативу.
Источник: "Радио Свобода"
Прямая речь: "Мы обсудили новые обязательства по военной помощи, которые были взяты в Рамштайн на прошлой неделе, которые помогут укрепить и поддержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее.
Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу.
Путин потерял контроль над войной, которую он начал.
Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу".
Этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 28 сентября провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. По его словам, во время встречи обсуждалась ситуация на фронте и актуальные потребности украинской армии.
Предыстория:
- 22 сентября стало известно о нескольких взрывах в оккупированном Севастополе. Глава оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ. Спутниковые снимки и видео свидетельствуют, что было несколько попаданий.
- По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, в результате удара 22 сентября есть погибшие и раненые среди российских военных, в том числе и среди руководящего состава.
- Из-за повреждений оккупантам пришлось демонтировать здание штаба ЧФ РФ в Севастополе путем "контролируемого подрыва".
- Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе уничтожено 34 офицера, среди них якобы и командующий ЧФ РФ, хотя в России опровергают это.
- Кроме того, 20 сентября Вооруженные силы Украины сообщили об "успешном ударе" по командному пункту Черноморского флота российских военных возле Верхнесадового.