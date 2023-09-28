Удары по ЧФ РФ доказывают, что Украина удерживает инициативу – начальник Штаба обороны Британии

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, который находится с визитом в Киеве, заявил, что удары по Черноморскому флоту РФ являются примером того, как Украина удерживает инициативу.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы обсудили новые обязательства по военной помощи, которые были взяты в Рамштайн на прошлой неделе, которые помогут укрепить и поддержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее.

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Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу.

Путин потерял контроль над войной, которую он начал.

Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу".

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Этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 28 сентября провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. По его словам, во время встречи обсуждалась ситуация на фронте и актуальные потребности украинской армии.

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