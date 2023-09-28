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Удары по ЧФ РФ доказывают, что Украина удерживает инициативу – начальник Штаба обороны Британии

"Украинская правда"Четверг, 28 сентября 2023, 22:08
Удары по ЧФ РФ доказывают, что Украина удерживает инициативу – начальник Штаба обороны Британии
Тони Радакин, фото Indigo via Getty Images

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, который находится с визитом в Киеве, заявил, что удары по Черноморскому флоту РФ являются примером того, как Украина удерживает инициативу.

Источник: "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы обсудили новые обязательства по военной помощи, которые были взяты в Рамштайн на прошлой неделе, которые помогут укрепить и поддержать устойчивость Украины в течение зимы и после нее. 

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Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина удерживает инициативу. 

Путин потерял контроль над войной, которую он начал. 

Этот визит вместе с моими визитами летом укрепили мое убеждение, что Украина победит. Великобритания будет оставаться с ними на каждом шагу".

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Этому предшествовало: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 28 сентября провел встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. По его словам, во время встречи обсуждалась ситуация на фронте и актуальные потребности украинской армии.

Предыстория:

  • 22 сентября стало известно о нескольких взрывах в оккупированном Севастополе. Глава оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ. Спутниковые снимки и видео свидетельствуют, что было несколько попаданий.
  • По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, в результате удара 22 сентября есть погибшие и раненые среди российских военных, в том числе и среди руководящего состава.
  • Из-за повреждений оккупантам пришлось демонтировать здание штаба ЧФ РФ в Севастополе путем "контролируемого подрыва".
  • Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе уничтожено 34 офицера, среди них якобы и командующий ЧФ РФ, хотя в России опровергают это.
  • Кроме того, 20 сентября Вооруженные силы Украины сообщили об "успешном ударе" по командному пункту Черноморского флота российских военных возле Верхнесадового.

Темы: ЧФ РоссииКрымвойнаВеликобритания
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