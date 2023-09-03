Захисники відмінусували ще 600 окупантів та 5 танків – Генштаб
Неділя, 3 вересня 2023, 07:53
За минулу добу Сили оборони вбили 600 окупантів, таким чином загальні втрати загарбників сягнули 264 660 військових.
Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 264 660 (+600) осіб,
- танків ‒ 4476 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
- артилерійських систем – 5582 (+22) од,
- РСЗВ – 739 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 502 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
- крилатих ракет ‒ 1447 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
- спеціальної техніки ‒ 841 (+6).