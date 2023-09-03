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Захисники відмінусували ще 600 окупантів та 5 танків – Генштаб

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 07:53
Захисники відмінусували ще 600 окупантів та 5 танків – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу Сили оборони вбили 600 окупантів, таким чином загальні втрати загарбників сягнули 264 660 військових.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 264 660 (+600) осіб,
  • танків ‒ 4476 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5582 (+22) од,
  • РСЗВ – 739 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 502 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
  • спеціальної техніки ‒ 841 (+6).

Теми: війнаУкраїнаРосія
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