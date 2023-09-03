Защитники отминусовали еще 600 оккупантов и 5 танков - Генштаб
Воскресенье, 3 сентября 2023, 07:53
За минувшие сутки Силы обороны убили 600 оккупантов, таким образом общие потери захватчиков достигли 264 660 военных.
Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 264 660 (+600) человек,
- танков - 4476 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8649 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 5582 (+22) ед,
- РСЗО - 739 (+3) ед,
- средств ПВО - 502 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4444 (+11),
- крылатых ракет - 1447 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8102 (+59) ед,
- специальной техники - 841 (+6).