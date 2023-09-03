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Защитники отминусовали еще 600 оккупантов и 5 танков - Генштаб

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 07:53
Защитники отминусовали еще 600 оккупантов и 5 танков - Генштаб
Фото: Getty Images

За минувшие сутки Силы обороны убили 600 оккупантов, таким образом общие потери захватчиков достигли 264 660 военных.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 264 660 (+600) человек,
  • танков - 4476 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8649 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 5582 (+22) ед,
  • РСЗО - 739 (+3) ед,
  • средств ПВО - 502 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4444 (+11),
  • крылатых ракет - 1447 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8102 (+59) ед,
  • специальной техники - 841 (+6).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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