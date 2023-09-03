На окупованому Запоріжжі сталися вибухи в кафе, де відпочивали офіцери РФ – мер Мелітополя
Неділя, 3 вересня 2023, 20:17
У суботу в окупованому селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області сталися вибухи в кафе, де часто відпочивали російські офіцери.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери.
Реклама:
Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів.
Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів".