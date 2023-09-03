На окупованому Запоріжжі сталися вибухи в кафе, де відпочивали офіцери РФ – мер Мелітополя

У суботу в окупованому селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області сталися вибухи в кафе, де часто відпочивали російські офіцери.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери.

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Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів.

Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів".