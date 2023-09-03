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На оккупированном Запорожье произошли взрывы в кафе, где отдыхали офицеры РФ – мэр Мелитополя

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 20:17
На оккупированном Запорожье произошли взрывы в кафе, где отдыхали офицеры РФ – мэр Мелитополя
Конские Раздоры, скриншот deepstatemap

В субботу в оккупированном селе Конские Раздоры Пологовского района Запорожской области произошли взрывы в кафе, где часто отдыхали российские офицеры.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Вчера вечером в селе Конские Раздоры Пологовского района долго взрывалось в одном из кафе, где любили отдыхать рософицеры.

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Местный владелец устроил в бывшем детском саду двойной бизнес: основной зал превратил в харчевню и прикормил врага, а складские помещения отдал оккупантам под хранение боеприпасов.

Детонировало более полутора часов. Пламя перекинулось на два Камаза рашистов и технику коллаборантов".

Темы: Запорожская областьоккупациявойнавзрыв
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