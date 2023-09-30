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"Ми – один народ": Путін привітав зі "святом" окупації

"Українська правда"Субота, 30 вересня 2023, 02:34
Ми – один народ: Путін привітав зі святом окупації
Путін, фото Кремля

Російський диктатор Володимир Путін записав відеозвернення з нагоди "дня возз'єднання" РФ із чотирма українськими областями.

Джерело: відеозвернення Путіна

Пряма мова: "Вітаю вас із Днем возз'єднання Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей з Росією.

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Рік тому, 30 вересня, відбулася визначальна, воістину історична і доленосна подія: було підписано договори про прийняття до складу Росії чотирьох нових суб'єктів Федерації. Мільйони жителів Донбасу, Херсонської та Запорізької областей зробили свій вибір – бути зі своєю Вітчизною".

"Хочу особливо звернутися до жителів Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької та Херсонської областей.

Спасибі вам за те, що, незважаючи на всі випробування, ви зберегли і передали своїм дітям любов до Вітчизни. Завдяки вам, вашій твердості та рішучості Росія стала ще сильнішою.

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Ми – один народ і разом все подолаємо, відповімо на будь-які виклики".

Що передувало:Путін підписав закон про встановлення пам'ятної дати 30 вересня – "дня возз'єднання" РФ із чотирма українськими областями.  

Передісторія:

Теми: Путінокупаціявійна
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