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"Мы – один народ": Путин поздравил с "праздником" оккупации

"Украинская правда"Суббота, 30 сентября 2023, 02:34
Мы – один народ: Путин поздравил с праздником оккупации
Путин, фото Кремля

Российский диктатор Владимир Путин записал видеообращение по случаю "дня воссоединения" РФ с четырьмя украинскими областями.

Источник: видеообращение Путина

Прямая речь: "Поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством".

"Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сохранили и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее.

ВИДЕО ДНЯ

Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы".

Что предшествовало: Путин подписал закон об установлении памятной даты 30 сентября - "дня воссоединения" РФ с четырьмя украинскими областями.

Предыстория:

Темы: Путиноккупациявойна
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