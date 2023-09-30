"Мы – один народ": Путин поздравил с "праздником" оккупации
Российский диктатор Владимир Путин записал видеообращение по случаю "дня воссоединения" РФ с четырьмя украинскими областями.
Источник: видеообращение Путина
Прямая речь: "Поздравляю вас с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством".
"Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сохранили и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее.
Мы – один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы".
Что предшествовало: Путин подписал закон об установлении памятной даты 30 сентября - "дня воссоединения" РФ с четырьмя украинскими областями.
Предыстория:
- 30 сентября Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что отныне жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей - граждане РФ. Конституционный суд РФ одобрил этот пакет документов, а Госдума и Совфед их "ратифицировали".