Авіація завдала 5 ударів по ЗРК ворога – зведення

За минулу добу українська авіація завдала 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах ворога та 9 – по районах скупчення росіян.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Чернещині Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Богданівки, Кліщіївки, Білої Гори, Озарянівки, Курдюмівки, Північного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невельське, Карлівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Антонівки, Миколаївки иа Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Микільське, Дмитрівка, Миколаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.