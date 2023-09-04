Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Авіація завдала 5 ударів по ЗРК ворога – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 06:44
Авіація завдала 5 ударів по ЗРК ворога – зведення
авіація, ілюстративне фото Повітряних сил

За минулу добу українська авіація завдала 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах ворога та 9 – по районах скупчення росіян.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Реклама:

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Дворічанське, Берестове, Колодязне, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Чернещині Харківської області, Білогорівки Луганської області, Спірного та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Богданівки, Кліщіївки, Білої Гори, Озарянівки, Курдюмівки, Північного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невельське, Карлівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Сєверне, Новокалинове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів  противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах  Антонівки, Миколаївки иа Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів  зазнали Микільське, Дмитрівка, Миколаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Генштаб
Захисники знищили ще 460 окупантів і 37 БпЛА ворога
Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по окупантах і їхній техніці – Генштаб
Два ракетних та пів сотні авіаударів завдали росіяни у суботу по Україні
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: