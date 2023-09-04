У Бундестазі заявили, що єдиний, хто блокує поставку Taurus Україні – це Шольц

Керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що канцлер Олаф Шольц – єдиний у коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Джерела: "Європейська правда", з посиланням на її повідомлення в Twitter

Деталі: "На даний момент" він не хоче поставляти Taurus. "В даний момент", однак, в Україні продовжують гинути люди. Канцлере Шольц, на бога! Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", – написала Штрак-Циммерман.

Реклама:

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".

Голова німецького Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц пропонує ухвалити спільне європейське рішення щодо Taurus.

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.