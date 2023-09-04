ВАКС пом'якшив вирок ексслідчому Генпрокуратури Сусу
Не 9, а 7 років позбавлення волі: Апеляційна палата ВАКС змінила вирок колишньому заступнику начальника департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу.
Джерело: пресслужба Антикорупційної прокуратури
Деталі: Повідомляється, що 4 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту та змінила вирок ВАКС від 31 січня 2023 року, яким колишнього заступника начальника департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури було засуджено до 9 років позбавлення волі.
Так, суд змінив вирок в частині визнання Суса винуватим у заволодінні ним частини накопичувальних дисків, з причин не встановлення достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливостей їх отримати.
Зазначається, що ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Верховного суду.
Дослівно: "Зважаючи на викладене, суд апеляційної інстанції пом’якшив вирок – визнав Д. Суса винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст.191 КК України та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна".
Передісторія:
- За генпрокурорства Юрія Луценка влітку 2016-го року Сус опинився в епіцентрі гучного скандалу – між ГПУ та НАБУ. У розпал конфлікту слідчо-оперативна група на чолі з ним приходила з обшуками до НАБУ, а стеження за самим слідчим призвело до фізичного зіткнення між працівниками двох силових структур.
- Водночас восени 2016 року виявилося, що автомобіль Суса Audi Q7 записано на 85-річну бабусю. Ця історія стала першим формальним приводом для переведення Суса на іншу посаду з подальшим звільненням з ГПУ.
- Навесні 2017 року співробітники НАБУ затримали його в аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні чужим майном у великих розмірах.
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