Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступ під Бахмутом

У межах робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зокрема глава держави побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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Президент зустрівся з командувачем Сухопутних військ Збройних сил України, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександром Сирським і заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман" та ОТУ "Соледар".

фото ОП

фото ОП

Зазначається, що Зеленський докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ.

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Глава держави нагородив воїнів, які входять до складу ОСУВ "Хортиця", орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги.