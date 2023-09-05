Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі не дають навіть запитати про Суровікіна

Олена РощінаВівторок, 5 вересня 2023, 14:11
У Кремлі не дають навіть запитати про Суровікіна
Дмитро Пєсков, фото Global Look Press

У Кремлі не хочуть нічого говорити про долю опального генерала Сергія Суровікіна, навіть не дозволяють журналістам поставити запитання про нього.  

Джерело: "Meduza" з посиланням на радіостанцію "Маяк"

Деталі: Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не дозволив поставити запитання про генерала Суровікіна. 

Реклама:

На брифінгу журналістка AFP запитала Пєскова: "Сергій Шойгу вчора залишив без відповіді запитання журналістів про можливе розслідування щодо генерала Суровікіна. Можна поставити це запитання вам?".

"Ні, не можна", – відповів речник Путіна.

Міністр оборони Сергій Шойгу на брифінгу 4 вересня теж відмовився відповідати на запитання про генерала Сергія Суровікіна.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У січні 2023 року в Міноборони Росії зняли Сергія Суровікіна з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, а Суровікін став його заступником.
  • За інформацією різних ЗМІ, Суровікіна затримували після заколоту Євгенія Пригожина наприкінці червня, але відпустили з-під варти за кілька днів після загибелі в авіакатастрофі ватажка найманців групи "Вагнер".
  • Суровікін, якого західні ЗМІ неодноразово пов'язували з Пригожиним, не з'являвся на публіці з моменту звернення до "вагнерівців" у ніч проти 24 червня, в якому закликав їх скласти зброю.
  • Bloomberg також писав, що генерала протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджувало, що Суровікіна утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Росія
Росіяни закрили партійні штаби в Новій Каховці – Спротив
Фінансує Росію і війну: СБУ повідомила про підозру російському олігарху Фрідману
У двір військкомату в Петербурзі підкинули вибухівку – росЗМІ
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: