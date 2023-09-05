У Кремлі не дають навіть запитати про Суровікіна

У Кремлі не хочуть нічого говорити про долю опального генерала Сергія Суровікіна, навіть не дозволяють журналістам поставити запитання про нього.

Джерело: "Meduza" з посиланням на радіостанцію "Маяк"

Деталі: Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не дозволив поставити запитання про генерала Суровікіна.

Реклама:

На брифінгу журналістка AFP запитала Пєскова: "Сергій Шойгу вчора залишив без відповіді запитання журналістів про можливе розслідування щодо генерала Суровікіна. Можна поставити це запитання вам?".

"Ні, не можна", – відповів речник Путіна.

Міністр оборони Сергій Шойгу на брифінгу 4 вересня теж відмовився відповідати на запитання про генерала Сергія Суровікіна.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: