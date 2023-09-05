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У Кремлі не дають навіть запитати про Суровікіна

Олена РощінаВівторок, 5 вересня 2023, 14:11
У Кремлі не дають навіть запитати про Суровікіна
Дмитро Пєсков, фото Global Look Press

У Кремлі не хочуть нічого говорити про долю опального генерала Сергія Суровікіна, навіть не дозволяють журналістам поставити запитання про нього.  

Джерело: "Meduza" з посиланням на радіостанцію "Маяк"

Деталі: Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не дозволив поставити запитання про генерала Суровікіна. 

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На брифінгу журналістка AFP запитала Пєскова: "Сергій Шойгу вчора залишив без відповіді запитання журналістів про можливе розслідування щодо генерала Суровікіна. Можна поставити це запитання вам?".

"Ні, не можна", – відповів речник Путіна.

Міністр оборони Сергій Шойгу на брифінгу 4 вересня теж відмовився відповідати на запитання про генерала Сергія Суровікіна.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У січні 2023 року в Міноборони Росії зняли Сергія Суровікіна з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, а Суровікін став його заступником.
  • За інформацією різних ЗМІ, Суровікіна затримували після заколоту Євгенія Пригожина наприкінці червня, але відпустили з-під варти за кілька днів після загибелі в авіакатастрофі ватажка найманців групи "Вагнер".
  • Суровікін, якого західні ЗМІ неодноразово пов'язували з Пригожиним, не з'являвся на публіці з моменту звернення до "вагнерівців" у ніч проти 24 червня, в якому закликав їх скласти зброю.
  • Bloomberg також писав, що генерала протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджувало, що Суровікіна утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.

Теми: Росіявійна
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