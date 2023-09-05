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У Латвії міркують про "зуби дракона" й міни на кордоні з Росією й Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 5 вересня 2023, 17:41
У Латвії міркують про зуби дракона й міни на кордоні з Росією й Білоруссю
Inara Murniece, AFP via Getty Images

Міністерство оборони Латвії розглядає можливість розміщення протитанкових мін і інших додаткових перешкод для посилення безпеки східного кордону через можливу загрозу з боку Білорусі та Росії.

Джерело: латвійська міністерка оборони Інара Мурнієце, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVNET

Деталі: Мурнієце представила журналістам оновлену концепцію національної оборони. Згідно з нею, інженерне посилення латвійського кордону є важливим комплексом заходів зі зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни.

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Латвійські збройні сили у співпраці з прикордонною службою та установами національної безпеки повинні розробити і відпрацювати плани і механізми співпраці на випадок гібридних і звичайних загроз.

Мурнієце зазначила, що розбудова прикордонної інфраструктури є завданням Міністерства внутрішніх справ.

Пряма мова: "Кордон повинен бути облаштований, і це відповідальність МВС – побудувати паркан, встановити датчики і кабелі, і це потрібно зробити якнайшвидше. 

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Також кордон має бути облаштований і з військової точки зору, тому що ми бачимо, як швидко розвивалася ситуація в Білорусі. Навіть якщо ми бачимо, що одна частина групи найманців Вагнера перенаправляється до Росії та Африки, інші залишаються в Білорусі, і ситуація може швидко змінитися".

Деталі: Мурнієце пропонує встановити протитанкові зубці, металеві/бетонні конструкції. Також розглядають можливість розміщення протитанкових мін.

Мурнієце додала, що Латвія працює над облаштуванням кордону разом з іншими країнами Балтії, оскільки східний кордон потребує зміцнення по всій території Балтії і Польщі.

На сході Латвія межує з Росією, а на південному сході – з Білоруссю.

Цьому передувало: На початку вересня Міноборони Латвії вирішило розширити можливості залучення Земессардзе (Національної гвардії) до забезпечення посиленого режиму роботи системи охорони кордону.

Наприкінці серпня Польща і держави Балтії погодили умови для синхронного закриття кордону з Білоруссю.

Теми: ЛатвіяРосіяБілоруськордон
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