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В Латвии думают о "зубах дракона" и минах на границе с Россией и Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 17:41
В Латвии думают о зубах дракона и минах на границе с Россией и Беларусью
Inara Murniece, AFP via Getty Images

Министерство обороны Латвии рассматривает возможность размещения противотанковых мин и других дополнительных препятствий для усиления безопасности восточной границы из-за возможной угрозы со стороны Беларуси и России.

Источник: латвийская министр обороны Инара Мурниеце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVNET

Детали: Мурниеце представила журналистам обновленную концепцию национальной обороны. Согласно ей, инженерное усиление латвийской границы является важным комплексом мер по укреплению внутренней и внешней безопасности страны.

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Латвийские вооруженные силы в сотрудничестве с пограничной службой и учреждениями национальной безопасности должны разработать и отработать планы и механизмы сотрудничества на случай гибридных и обычных угроз.

Мурниеце отметила, что развитие пограничной инфраструктуры является задачей Министерства внутренних дел.

Прямая речь: "Граница должна быть обустроена, и это ответственность МВД – построить забор, установить датчики и кабели, и это нужно сделать как можно быстрее. 

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Также граница должна быть обустроена и с военной точки зрения, потому что мы видим, как быстро развивалась ситуация в Беларуси. Даже если мы видим, что одна часть группы наемников Вагнера перенаправляется в Россию и Африку, другие остаются в Беларуси, и ситуация может быстро измениться".

Детали: Мурниеце предлагает установить противотанковые зубцы, металлические/бетонные конструкции. Также рассматривают возможность размещения противотанковых мин.

Мурниеце добавила, что Латвия работает над обустройством границы вместе с другими странами Балтии, поскольку восточная граница нуждается в укреплении по всей территории Балтии и Польши.

На востоке Латвия граничит с Россией, а на юго-востоке – с Беларусью.

Этому предшествовало: В начале сентября Минобороны Латвии решило расширить возможности привлечения Земессардзе (Национальной гвардии) к обеспечению усиленного режима работы системы охраны границы.

В конце августа Польша и государства Балтии согласовали условия для синхронного закрытия границы с Беларусью.

Темы: ЛатвияРосcияБеларусьграница
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