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Дружина Пашиняна візьме участь у саміті в Києві і передасть гумдопомогу – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 6 вересня 2023, 12:32
Дружина Пашиняна візьме участь у саміті в Києві і передасть гумдопомогу – ЗМІ
Ганна Акопян, фото арменпресс

Дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Ганна Акопян 6 вересня візьме участь у саміті перших леді та джентльменів у Києві, а також, за інформацією ЗМІ, передасть гумдопомогу Україні.

Джерело: вірменська служба Радіо Свобода

Деталі: Це має бути перша вірменська гумдопомога з початку повномасштабної війни, як зазначає видання. Раніше Пашинян заявляв, що Єреван не є союзником Москви в конфлікті Росії та України.

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У саміті також беруть участь дружини лідерів Великої Британії, Японії, Туреччини, Іспанії, Чехії, Данії, Ізраїлю та низки інших країн, а також чиновниці Євросоюзу, журналісти й актори. Цього року захід присвячений ментальному здоров'ю.

Що передувало: 

  • Візит Акопян до Києва відбувається на тлі напружених відносин Вірменії з Росією. 
  • Раніше Пашинян публічно заявив, що Росія провалила свою миротворчу місію у Нагірному Карабасі. Також він сказав, що "у сфері безпеки залежати або бути прив'язаним тільки до одного місця само по собі є стратегічною помилкою".
  • Нещодавно уряд Вірменії направив до Національних зборів на ратифікацію Римський статут Міжнародного кримінального суду, який у лютому цього року видав ордер на арешт Путіна.
  • Представник Москви повідомила, що РФ запросила у Єревана "роз'яснення" щодо цього. 
  • 6 вересня Міноборони Вірменії оголосило про спільні з американцями військові навчання.

Знати більше: Антиросійська Вірменія: чи піде Єреван на розрив союзу з РФ

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Теми: Вірменіягуманітаркадопомога УкраїніКиїв
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