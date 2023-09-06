Пентагон упевнений у відповідальному використанні Україною снарядів зі збідненим ураном
Середа, 6 вересня 2023, 21:14
Сполучені Штати переконані, що Україна буде застосовувати снаряди зі збідненим ураном відповідально.
Джерело: речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх в інтерв'ю CNN, передає "Європейська правда"
Деталі: Коментуючи повідомлення про надання Києву снарядів зі збідненим ураном ще до того, як про це оголосив Пентагон, вона наголосила, що ці боєприпаси є стандартними для танків, які використовують США, і які отримає Україна.
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"Ми маємо абсолютну впевненість, що українці будуть використовувати їх відповідально, оскільки вони борються за повернення своєї суверенної території", – зазначила Сінгх.
Нагадаємо:
- Раніше уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.
- Перед цим ЗМІ цитували слова посадовця Пентагону, що США вирішили відправити боєприпаси, оскільки вони вважаються найбільш ефективним способом озброєння американських танків Abrams.
- Раніше повідомляли, що майбутній пакет допомоги, до якого увійдуть бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів.
- У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.
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