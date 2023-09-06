Пентагон упевнений у відповідальному використанні Україною снарядів зі збідненим ураном

Сполучені Штати переконані, що Україна буде застосовувати снаряди зі збідненим ураном відповідально.

Джерело: речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх в інтерв'ю CNN, передає "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи повідомлення про надання Києву снарядів зі збідненим ураном ще до того, як про це оголосив Пентагон, вона наголосила, що ці боєприпаси є стандартними для танків, які використовують США, і які отримає Україна.

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"Ми маємо абсолютну впевненість, що українці будуть використовувати їх відповідально, оскільки вони борються за повернення своєї суверенної території", – зазначила Сінгх.

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