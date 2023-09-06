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США оголосять про надання Україні снарядів зі збідненим ураном вже в середу − ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 19:52
США оголосять про надання Україні снарядів зі збідненим ураном вже в середу − ЗМІ
Фото ілюстративне з ukrmilitary.com

6 вересня Сполучені Штати мають оголосити про передачу Україні бронебійних боєприпасів, які містять збіднений уран.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico 

Деталі: Американський посадовець, обізнаний з перебігом переговорів, повідомив виданню, що рішення ухвалили після багатомісячних дебатів щодо бронебійних снарядів, які, як очікують, матимуть високу ефективність проти російських танків.

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Згідно з публікацією, 6 вересня США оголосять про виділення нового пакета військової допомоги Україні, до якого увійдуть згадані боєприпаси.

За словами посадовця Пентагону, знайомого з цими планами, США вирішили відправити боєприпаси, оскільки вони вважаються найбільш ефективним способом озброєння американських танків Abrams.

Перша партія з 10 танків Abrams прибуде в Україну в середині вересня, після того, як група українських солдатів минулого місяця завершила програму підготовки з їх використання.

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Передісторія:

  • Раніше повідомляли, що майбутній пакет допомоги, до якого увійдуть бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів.
  • Хоча Британія повідомила про відправку боєприпасів зі збідненим ураном в Україну раніше цього року, це буде перша американська поставка боєприпасів що, ймовірно, викличе суперечки. Вона слідує за попереднім рішенням адміністрації Байдена надати Україні касетні боєприпаси, незважаючи на занепокоєння щодо небезпеки, яку така зброя становить для цивільного населення.
  • Використання боєприпасів зі збідненим ураном є предметом запеклих дискусій, а опоненти, такі як Міжнародна коаліція за заборону уранової зброї, заявляють про небезпечні ризики для здоров'я від вживання або вдихання пилу зі збідненого урану, включаючи рак і вроджені дефекти.
  • Хоча збіднений уран є радіоактивним, він значно менш радіоактивний, ніж природний уран, хоча його частинки можуть затримуватися на значний час.
  • У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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