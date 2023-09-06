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Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 21:14
Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном
Сабрина Сингх, Getty Images

Соединенные Штаты убеждены, что Украина будет применять снаряды с обедненным ураном ответственно.

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх в интервью CNN, пишет "Европейская правда"

Детали: Комментируя сообщение о предоставлении Киеву снарядов с обедненным ураном еще до того, как об этом объявил Пентагон, она отметила, что эти боеприпасы являются стандартными для танков, которые используют США, и которые получит Украина.

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"Мы имеем абсолютную уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, поскольку они борются за возвращение своей суверенной территории", – отметила Сингх.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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