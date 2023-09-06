Пентагон уверен в ответственном использовании Украиной снарядов с обедненным ураном
Среда, 6 сентября 2023, 21:14
Соединенные Штаты убеждены, что Украина будет применять снаряды с обедненным ураном ответственно.
Источник: пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх в интервью CNN, пишет "Европейская правда"
Детали: Комментируя сообщение о предоставлении Киеву снарядов с обедненным ураном еще до того, как об этом объявил Пентагон, она отметила, что эти боеприпасы являются стандартными для танков, которые используют США, и которые получит Украина.
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"Мы имеем абсолютную уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, поскольку они борются за возвращение своей суверенной территории", – отметила Сингх.
Напомним:
- Ранее правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.
- Перед этим СМИ цитировали слова чиновника Пентагона, что США решили отправить боеприпасы, поскольку они считаются наиболее эффективным способом вооружения американских танков Abrams.
- Ранее сообщалось, что будущий пакет помощи, в который войдут бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов.
- В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.
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