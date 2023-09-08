Втрати Росії у війні перевалили за 267 тисяч військових
П'ятниця, 8 вересня 2023, 08:14
Захисники України за минулу добу знищили 640 окупантів, 23 ворожі танки та 23 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 267 540 (+640) осіб,
- танків ‒ 4 529 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23) од,
- артилерійських систем – 5 753 (+31) од,
- РСЗВ – 754 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 507 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 570 (+29) од,
- крилатих ракет ‒ 1 455 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47) од,
- спеціальної техніки − 860 (+1) од.
Дані уточнюються.