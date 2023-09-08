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Втрати Росії у війні перевалили за 267 тисяч військових

Ірина БалачукП'ятниця, 8 вересня 2023, 08:14
Втрати Росії у війні перевалили за 267 тисяч військових
ПІДБИТА ТЕХНІКА ОКУПАНТІВ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Захисники України за минулу добу знищили 640 окупантів, 23 ворожі танки та 23 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 267 540 (+640) осіб,  
  • танків ‒ 4 529 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23) од,
  • артилерійських систем – 5 753 (+31) од,
  • РСЗВ – 754 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 507 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 570 (+29) од,
  • крилатих ракет ‒ 1 455 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47) од,
  • спеціальної техніки − 860 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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