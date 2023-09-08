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Потери России в войне перевалили за 267 тысяч военных

Ирина БалачукПятница, 8 сентября 2023, 08:14
Потери России в войне перевалили за 267 тысяч военных
ПОДБИТАЯ ТЕХНИКА ОККУПАНТОВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА ВСУ

Защитники Украины за минувшие сутки уничтожили 640 оккупантов, 23 вражеских танка и 23 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 267 540 (+640) человек, 
  • танков − 4 529 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 726 (+23) ед,
  • артиллерийских систем − 5 753 (+31) ед,
  • РСЗО − 754 (+1) ед,
  • средств ПВО − 507 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 570 (+29) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0),
  • кораблей/катеров − 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 264 (+47) ед,
  • специальной техники − 860 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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