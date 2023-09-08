Затримали коригувальницю вогню РФ по Сумах 7 вересня

У Сумах затримали російську агентку, яка вербувала поплічників і передала ворогу координати, за якими 7 вересня РФ завдала удару по місту.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Сумська обласна прокуратура

Деталі: 7 вересня 2023 року правоохоронці затримали 55-річну сумчанку за підозрою в підбурюванні до державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану, та наданні агресору інформації про розміщення військових.

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За даними слідства, уродженка Російської Федерації, яка більше десяти років проживає в Україні, була завербована головним управлінням генштабу збройних сил Росії, відтак з початку повномасштабного вторгнення здійснювала збір та передачу інформації оборонного характеру.

Зокрема, вона приїжджала на місця можливих зосереджень військових формувань, спостерігала за обстановкою та повідомляла ворогу про наявність техніки та особового складу, надсилаючи детальний опис об’єктів та їх точні координати.

Зазначається, що саме за інформацією цієї жінки ворог завдав декілька прицільних ударів безпілотниками по Сумщині, у тому числі й удари по місту Суми 7 вересня 2023 року.

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Для удару окупанти застосували ракети та дрони-камікадзе типу "Шахед".

Крім цього, підозрювана підшукувала серед свої знайомих проросійських осіб, які б за грошову винагороду могли також здійснювати збір інформації військового характеру з метою її передачі російським спецслужбам.

На даний час російську агентку затримано, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами переписки з куратором зі спецслужби РФ.

Жінці загрожує довічне ув'язнення.