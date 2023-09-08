Задержана корректировщица огня РФ по Сумах 7 сентября

В Сумах задержали российскую агентку, которая вербовала пособников и передала врагу координаты, по которым 7 сентября РФ нанесла удар по городу.

Источник: СБУ, Нацполиция, Сумская областная прокуратура

Детали: 7 сентября 2023 года правоохранители задержали 55-летнюю сумчанку по подозрению в подстрекательстве к государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и предоставлении агрессору информации о размещении военных.

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По данным следствия, уроженка Российской Федерации, которая более десяти лет проживает в Украине, была завербована главным управлением генштаба вооруженных сил России, поэтому с начала полномасштабного вторжения осуществляла сбор и передачу информации оборонного характера.

В частности, она приезжала на места возможных сосредоточений военных формирований, наблюдала за обстановкой и сообщала врагу о наличии техники и личного состава, присылая детальное описание объектов и их точные координаты.

Отмечается, что именно по информации этой женщины враг нанес несколько прицельных ударов беспилотниками по Сумской области, в том числе и удары по городу Сумы 7 сентября 2023 года.

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Для удара оккупанты применили ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".

Кроме этого, подозреваемая подыскивала среди своих знакомых пророссийских лиц, которые бы за денежное вознаграждение могли также осуществлять сбор информации военного характера с целью ее передачи российским спецслужбам.

В настоящее время российская агентка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Во время обысков правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с куратором из спецслужбы РФ.

Женщине грозит пожизненное заключение.