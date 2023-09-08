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Флот РФ не блокує судна в Чорному морі, але вдається до хитрощів – речник ВМС ЗСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 13:28
Флот РФ не блокує судна в Чорному морі, але вдається до хитрощів – речник ВМС ЗСУ
Патрульний корабель у Севастопольській бухті, архівне фото Радіо Свободи

ЧФ РФ наразі не блокує судна в акваторії Чорного моря: російські військові зайняті тим, що охороняють свої пункти постійної дислокації та узбережжя.

Джерело: речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Зараз вони здебільшого зайняті тим, що несуть службу з охорони і оборони своїх пунктів постійної дислокації, місць базування, свого узбережжя. Їх тактика в Чорному морі зводилася до дуже простої формули: 12 морських миль – це суверенна територія, це територіальне море так зване. Це та частина моря від берега, яка є фактично територією держави".

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Деталі: Однак, за словами речника ВМС, флот Росії вдається до хитрощів, щоб створити видимість контролю над Чорним морем і вантажними перевезеннями як для внутрішньої російської аудиторії, так і для світової.

Пряма мова: "Вони, користуючись міжнародним правом, перекривають ділянку моря в цій частині внутрішній – економічній зоні – і оголошують там про проведення, наприклад, навчань зі стрільб.

Це дозволяється. І, відповідно, у них з’являється юридичний привід для того, щоб цю ділянку контролювати. Вони їх (навчання – ред.) завжди роблять на торгових шляхах для того щоб ускладнити мореплавство в такий спосіб. Деякі судна на це, звісно, не зважають, розуміючи, що це все по факту фейк.

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Для цього немає приводів, немає мандату. Хто взагалі може оголошувати якесь ембарго, наприклад, блокаду? Це мають озвучувати міжнародні організації. І Росія це розуміє чудово, і тому вони вдаються до таких хитрощів. Але при цьому їхня риторика для внутрішнього споживача – вона зовсім інша. У себе в інформаційному і в міжнародному просторі (це звучить – ред.) саме як запобігання контрабанди зброї".

Теми: ЧФ РосіїЧорне морезерновійна
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