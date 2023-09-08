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Пентагон продовжив навчання українських військових на танках Abrams

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 16:43
Пентагон продовжив навчання українських військових на танках Abrams
ТАНК ABRAMS. ФОТО GETTY IMAGES

Майже 200 українських військових продовжать навчання на американських танках Abrams у Німеччині ще на декілька тижнів.

Джерело: "Європейська правда"; речник командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл  у коментарі "Голосу Америки"

Деталі: За його словами, на запит української сторони навчання продовжили до того часу, поки триває переоснащення 31 американського танка, які готуються відправити до України.

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"На запит України військові підтримуватимуть свої навички керування та ремонту до того, як 31 танк, який США зобов'язались переобладнати та надати Україні восени, буде готовий", – заявив О'Доннелл, додавши, що тренування займуть кілька тижнів.

Навчання відбуваються на американській базі в Німеччині.

Загалом США планують надати Україні 31 танк Abrams. У серпні стало відомо, що перші танки Abrams уже готові до відправлення в Україну.

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Нагадаємо, в одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.

Теми: НімеччинатанкиСША
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