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Захисники за добу знищили 600 окупантів та 15 танків – Генштаб

Станіслав ПогоріловСубота, 9 вересня 2023, 09:11
Захисники за добу знищили 600 окупантів та 15 танків – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу збройні сили знищили 600 російських загарбників, а з початку військової агресії кількість вбитих окупантів сягнула 268 140 військових

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 268140 (+600) осіб / persons,
  • танків ‒ 4544 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8739 (+13) од,
  • артилерійських систем – 5789 (+36) од,
  • РСЗВ – 757 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 508 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4588 (+18),
  • крилатих ракет ‒ 1455 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8298 (+34) од,
  • спеціальної техніки ‒ 870 (+10).

Теми: війнаУкраїнаРосіяЗбройні сили
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