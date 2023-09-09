Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль обурився на Вірменію за "недружні кроки", включно з допомогою Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 11:26
Кремль обурився на Вірменію за недружні кроки, включно з допомогою Україні
Фото: Getty Images

Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Вірменії Вагаршака Арутюняна на "жорстку розмову" за останні кроки Єревана, які РФ вважає недружніми, серед них, як вважають у Кремлі, поїздка до Києва дружини прем′єра та передача Україні гуманітарної допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

Деталі: В МЗС Росії заявили, що помітили у Вірменії вагання щодо подальшої участі в Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) та двосторонніх договорах з Росією, а також життєздатності домовленостей за участі Росії для нормалізації відносин з Азербайджаном.

Реклама:

"На цьому тлі керівництво Вірменії останніми днями вдалося до серії недружніх кроків, включно із запуском процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, поїздку до Києва дружини прем’єр-міністра Анни Акопян з передачею гумдопомоги київському нацистському режиму, проведення на вірменській території військових навчань за участі США. У зв’язку з цим до МЗС Росії викликали посла Вірменії у Москві В. Арутюняна, якому висловлено жорсткі зауваження", – заявляє Москва.

Також послу передали ноту протесту через висловлювання спікера парламенту Симоняна на адресу речниці МЗС РФ Марії Захарової та всього відомства, та окреом обурилися затриманнями у Вірменії проросійського блогера та представника вірменської філії "Спутніка". 

В МЗС РФ висловили сподівання, що Росія і Вірменія залишаються союзниками, та що Вірменія буде співпрацювати у питанні навчань по лінії ОДКБ та "майбутнього спрямування у республіку спостережної місії організації для сприяння врегулюванню між Вірменією та Азербайджаном".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

Теми: ВірменіяРосіядипломатичні відносиниУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Усі новини...
Вірменія
Вірменія передала Україні першу з початку війни допомогу – гаджети для школярів
Пашинян заявив про накопичення військ Азербайджану і загрозу ескалації
Дружина Пашиняна візьме участь у саміті в Києві і передасть гумдопомогу – ЗМІ
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: