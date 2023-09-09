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Кремль обурився на Вірменію за "недружні кроки", включно з допомогою Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 11:26
Кремль обурився на Вірменію за недружні кроки, включно з допомогою Україні
Фото: Getty Images

Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Вірменії Вагаршака Арутюняна на "жорстку розмову" за останні кроки Єревана, які РФ вважає недружніми, серед них, як вважають у Кремлі, поїздка до Києва дружини прем′єра та передача Україні гуманітарної допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

Деталі: В МЗС Росії заявили, що помітили у Вірменії вагання щодо подальшої участі в Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) та двосторонніх договорах з Росією, а також життєздатності домовленостей за участі Росії для нормалізації відносин з Азербайджаном.

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"На цьому тлі керівництво Вірменії останніми днями вдалося до серії недружніх кроків, включно із запуском процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, поїздку до Києва дружини прем’єр-міністра Анни Акопян з передачею гумдопомоги київському нацистському режиму, проведення на вірменській території військових навчань за участі США. У зв’язку з цим до МЗС Росії викликали посла Вірменії у Москві В. Арутюняна, якому висловлено жорсткі зауваження", – заявляє Москва.

Також послу передали ноту протесту через висловлювання спікера парламенту Симоняна на адресу речниці МЗС РФ Марії Захарової та всього відомства, та окреом обурилися затриманнями у Вірменії проросійського блогера та представника вірменської філії "Спутніка". 

В МЗС РФ висловили сподівання, що Росія і Вірменія залишаються союзниками, та що Вірменія буде співпрацювати у питанні навчань по лінії ОДКБ та "майбутнього спрямування у республіку спостережної місії організації для сприяння врегулюванню між Вірменією та Азербайджаном".

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Теми: ВірменіяРосіядипломатичні відносиниУкраїна
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