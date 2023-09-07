Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вірменія передала Україні першу з початку війни допомогу – гаджети для школярів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 21:20
Вірменія передала Україні першу з початку війни допомогу – гаджети для школярів
дружина прем’єр-міністра Республіки Вірменія Анна Акопян та Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото - МОН

Дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни гуманітарну допомогу від Єревана – це гаджети для школярів. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство освіти і науки України

Деталі: Як повідомляє відомство, Акопян передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання — понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.

Реклама:

Зазначають, що ці гаджети насамперед призначені для дітей у тих областях, у яких найбільше шкіл працюють в онлайн-режимі. Мова про дітей, яким довелося покинути домівку через бойові дії, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей або дітей, позбавлені батьківського піклування.

Кожна з вказаних областей отримала однакову кількість девайсів – по 80 ноутбуків/планшетів та 68 смартфонів. Ноутбуки і планшети передадуть у власність закладів освіти, а смартфони — як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти із малозабезпечених сімей.

ВІДЕО ДНЯ

"Важливо розуміти, що девайси для дітей — це не лише про під’єднання до уроків. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися нову інформацію, соціалізуватися. Тішимося, що разом з партнерами можемо забезпечувати такі можливості", – заявили у Міносвіти.

Раніше ЗМІ повідомили, що Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу вперше з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян раніше заявляв, що Вірменія не підтримує Росію у її війні проти України.

Читайте також: Курс на Захід: чому Вірменія більше не є союзником РФ

Теми: Вірменіядопомога Україніосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

Усі новини...
Вірменія
Пашинян заявив про накопичення військ Азербайджану і загрозу ескалації
Дружина Пашиняна візьме участь у саміті в Києві і передасть гумдопомогу – ЗМІ
Вірменія анонсувала спільні зі США військові навчання
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: