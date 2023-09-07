Вірменія передала Україні першу з початку війни допомогу – гаджети для школярів

Дружина прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян привезла до України першу з початку війни гуманітарну допомогу від Єревана – це гаджети для школярів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство освіти і науки України

Деталі: Як повідомляє відомство, Акопян передала гуманітарну допомогу для онлайн-навчання — понад 1000 смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів.

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Зазначають, що ці гаджети насамперед призначені для дітей у тих областях, у яких найбільше шкіл працюють в онлайн-режимі. Мова про дітей, яким довелося покинути домівку через бойові дії, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей або дітей, позбавлені батьківського піклування.

Кожна з вказаних областей отримала однакову кількість девайсів – по 80 ноутбуків/планшетів та 68 смартфонів. Ноутбуки і планшети передадуть у власність закладів освіти, а смартфони — як персональні подарунки учням закладів професійно-технічної освіти із малозабезпечених сімей.

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"Важливо розуміти, що девайси для дітей — це не лише про під’єднання до уроків. Це також про можливість спілкуватися з однолітками, дізнаватися нову інформацію, соціалізуватися. Тішимося, що разом з партнерами можемо забезпечувати такі можливості", – заявили у Міносвіти.

Раніше ЗМІ повідомили, що Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу вперше з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни.

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян раніше заявляв, що Вірменія не підтримує Росію у її війні проти України.

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