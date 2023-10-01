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На Таврійському напрямку за добу знищено 20 одиниць техніки ворога і 3 склади боєприпасів

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 00:14
На Таврійському напрямку за добу знищено 20 одиниць техніки ворога і 3 склади боєприпасів
Фото ілюстраційне, Генштаб ЗСУ

Збройні сили за останню добу на Таврійському напрямку знищили 20 одиниць техніки ворога і 3 склади боєприпасів.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: Зокрема, знищено 1 танк, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.

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Загалом, протягом минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції та здійснив 717 обстрілів, завдав 23 авіаударів.

За інформацією Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 248 осіб (безповоротні - 84, поранені - 163, полон - 1).

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Теми: війнаЗапорізька область
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