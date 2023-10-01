На Таврійському напрямку за добу знищено 20 одиниць техніки ворога і 3 склади боєприпасів
Неділя, 1 жовтня 2023, 00:14
Збройні сили за останню добу на Таврійському напрямку знищили 20 одиниць техніки ворога і 3 склади боєприпасів.
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Деталі: Зокрема, знищено 1 танк, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 4 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.
Реклама:
Загалом, протягом минулої доби ворог 23 рази атакував наші позиції та здійснив 717 обстрілів, завдав 23 авіаударів.
За інформацією Тарнавського, артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1236 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога склали 248 осіб (безповоротні - 84, поранені - 163, полон - 1).
ВІДЕО ДНЯ