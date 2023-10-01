Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам

Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 09:00
Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам
фото: ельдар сарахман, уп

Українці 1 жовтня о 9 годині ранку вшановують хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць, а також дякують Силам оборони та усім, хто захищає державу від Росії.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня захисників та захисниць

Деталі: Перед хвилиною мовчання глава держави оприлюднив ролик, в якому нагадав, що 1 жовтня о 9 годині ранку вся Україна зупиняється на хвилину.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Рівно о 9 годині на знак поваги та вдячності захисникам та захисницям Україна зупиниться на одну хвилину. Центральні вулиці та площі наших міст, транспорт, усі ми, де б не знаходилися, маємо зупинитися та вшанувати пам’ять полеглих героїв та подякувати усім наших захисникам.

Цей час — гарна можливість, аби подумати про важливе, згадати важливе, згадати іншу хвилину. Першу хвилину повномасштабної війни. Хвилину, яка змінила все. Розділила життя на "до" та "після" 24 лютого.

24 лютого почалося не коли годинник показав північ, а коли ворог почав наступ. Для нас перші хвилини того дня – це перші ракети та перші удари по Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський нагадав, що у ту мить звернувся до Сил оборони та сказав: "Стійте міцно, ви усе, що у нас є".

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Збройні сили
Майже пів тисячі росіян ліквідовані в останній день вересня
Великобританія хоче направити в Україну військових інструкторів – Шеппс
Спецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського військового
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: