Україна зупинилася на хвилину на знак вдячності захисникам

Українці 1 жовтня о 9 годині ранку вшановують хвилиною мовчання полеглих захисників та захисниць, а також дякують Силам оборони та усім, хто захищає державу від Росії.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня захисників та захисниць

Деталі: Перед хвилиною мовчання глава держави оприлюднив ролик, в якому нагадав, що 1 жовтня о 9 годині ранку вся Україна зупиняється на хвилину.

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Пряма мова Зеленського: "Рівно о 9 годині на знак поваги та вдячності захисникам та захисницям Україна зупиниться на одну хвилину. Центральні вулиці та площі наших міст, транспорт, усі ми, де б не знаходилися, маємо зупинитися та вшанувати пам’ять полеглих героїв та подякувати усім наших захисникам.

Цей час — гарна можливість, аби подумати про важливе, згадати важливе, згадати іншу хвилину. Першу хвилину повномасштабної війни. Хвилину, яка змінила все. Розділила життя на "до" та "після" 24 лютого.

24 лютого почалося не коли годинник показав північ, а коли ворог почав наступ. Для нас перші хвилини того дня – це перші ракети та перші удари по Україні".

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Деталі: Зеленський нагадав, що у ту мить звернувся до Сил оборони та сказав: "Стійте міцно, ви усе, що у нас є".