У Херсоні з вогняної пастки врятували матір з трьома дітьми – ОВА
Неділя, 1 жовтня 2023, 15:42
У Херсоні після обстрілу росіян з пожежі врятували матір з дітьми, серед яких немовля.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: За даними влади, Росія вдень 1 жовтня атакувала житловий квартал Херсона з безпілотника, виникла пожежа.
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Дослівно: "У вогняній пастці опинилися четверо людей.
Це мати та троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля.
На допомогу прийшли вогнеборці, які врятували херсонців".
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