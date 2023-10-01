У Херсоні з вогняної пастки врятували матір з трьома дітьми – ОВА

У Херсоні після обстрілу росіян з пожежі врятували матір з дітьми, серед яких немовля.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними влади, Росія вдень 1 жовтня атакувала житловий квартал Херсона з безпілотника, виникла пожежа.

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Дослівно: "У вогняній пастці опинилися четверо людей.

Це мати та троє дітей, 3 та 5 років, а також 4-місячне немовля.

На допомогу прийшли вогнеборці, які врятували херсонців".