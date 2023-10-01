В Херсоне из огненной ловушки спасли мать с тремя детьми - ОВА
Воскресенье, 1 октября 2023, 15:42
В Херсоне после обстрела россиян из пожара спасли мать с детьми, среди которых младенец.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: По данным властей, Россия днем 1 октября атаковала жилой квартал Херсона с беспилотника, возник пожар.
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Дословно: "В огненной ловушке оказались четыре человека.
Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец.
На помощь пришли пожарные, которые спасли херсонцев".
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