В Херсоне из огненной ловушки спасли мать с тремя детьми - ОВА

В Херсоне после обстрела россиян из пожара спасли мать с детьми, среди которых младенец.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По данным властей, Россия днем 1 октября атаковала жилой квартал Херсона с беспилотника, возник пожар.

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Дословно: "В огненной ловушке оказались четыре человека.

Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец.

На помощь пришли пожарные, которые спасли херсонцев".