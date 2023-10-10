Зеленський підписав закон про повернення та відкриття е-декларацій
Вівторок, 10 жовтня 2023, 10:49
Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.
Джерело: сайт Верховної Ради
Деталі: У картці законопроекту 9534 йдеться, що його повернуто з підписом президента.
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Передісторія:
- 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр мали відкрити лише через рік.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
- Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.
- 12 вересня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.
- 20 вересня Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.
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