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Зеленський підписав закон про повернення та відкриття е-декларацій

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 10 жовтня 2023, 10:49
Зеленський підписав закон про повернення та відкриття е-декларацій
фото з сайту НАЗК

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення електронного декларування чиновників із негайним відкриттям декларацій.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: У картці законопроекту 9534 йдеться, що його повернуто з підписом президента.

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Передісторія:

  • 5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр мали відкрити лише через рік.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
  • Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.
  • 12 вересня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.
  • 20 вересня Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.

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Теми: Зеленськийдеклараціїпрезидент
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