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Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций

Татьяна ЛозовенкоВторник, 10 октября 2023, 10:49
Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций
фото с сайта НАПК

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: В карточке законопроекта 9534 говорится, что он возвращен с подписью президента.

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Предыстория:

  • 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников, но реестр должны были открыть только через год.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
    Украинцы только за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.
  • 12 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.
  • 20 сентября Верховная Рада приняла исправленный закон о восстановлении е-декларирования.

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Темы: Зеленскийдекларациипрезидент
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