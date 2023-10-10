Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций
Вторник, 10 октября 2023, 10:49
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций.
Источник: сайт Верховной Рады
Детали: В карточке законопроекта 9534 говорится, что он возвращен с подписью президента.
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Предыстория:
- 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников, но реестр должны были открыть только через год.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
Украинцы только за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.
- 12 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, который сохраняет ограничения по электронному декларированию.
- 20 сентября Верховная Рада приняла исправленный закон о восстановлении е-декларирования.
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