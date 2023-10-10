Ізраїльська армія повідомила про втрату щонайменше 123 солдатів

Ізраїльська армія повідомила, що щонайменше 123 солдати загинули внаслідок нападу ХАМАСу.

Джерело: Haaretz із посиланням на заяву речника Сил оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі

Деталі: За його словами, 50 сім'ям ізраїльтян повідомили, що їхніх близьких викрали в Секторі Гази. Щонайменше 123 ізраїльських солдатів були вбиті.

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Хагарі повідомив, що ЦАХАЛ забезпечив контроль над усіма ізраїльськими містами і населеними пунктами поблизу кордону з Сектором Гази.

Пряма мова: "Наскільки ми розуміємо, жоден терорист не проник на територію Ізраїлю протягом ночі. Було кілька інцидентів зіткнень з терористами, які переховувалися на ізраїльській території після першого нападу".

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Більше деталей: Хагарі додав, що Ізраїль завдає авіаударів по Сектору Гази кожні чотири години.

Щодо північного фронту Хагарі сказав, що на даний момент на кордоні з Ліваном немає жодних "безпекових" інцидентів. Однак, за його словами, ЦАХАЛ залишається в стані готовності.

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