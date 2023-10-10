Ізраїльська армія повідомила про втрату щонайменше 123 солдатів
Ізраїльська армія повідомила, що щонайменше 123 солдати загинули внаслідок нападу ХАМАСу.
Джерело: Haaretz із посиланням на заяву речника Сил оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі
Деталі: За його словами, 50 сім'ям ізраїльтян повідомили, що їхніх близьких викрали в Секторі Гази. Щонайменше 123 ізраїльських солдатів були вбиті.
Хагарі повідомив, що ЦАХАЛ забезпечив контроль над усіма ізраїльськими містами і населеними пунктами поблизу кордону з Сектором Гази.
Пряма мова: "Наскільки ми розуміємо, жоден терорист не проник на територію Ізраїлю протягом ночі. Було кілька інцидентів зіткнень з терористами, які переховувалися на ізраїльській території після першого нападу".
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Більше деталей: Хагарі додав, що Ізраїль завдає авіаударів по Сектору Гази кожні чотири години.
Щодо північного фронту Хагарі сказав, що на даний момент на кордоні з Ліваном немає жодних "безпекових" інцидентів. Однак, за його словами, ЦАХАЛ залишається в стані готовності.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.