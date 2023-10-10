На території Ізраїлю виявили 1500 тіл бойовиків ХАМАС − ЗМІ
Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.
Джерело: The Associated Press, The Times of Israel та Haaretz
Дослівно АР: "Ізраїльські військові заявили, що близько 1500 тіл бойовиків Хамасу були знайдені на ізраїльській території, після того, як, за їхніми словами, вони в основному встановили контроль на півдні країни і "відновили повний контроль" над кордоном на четвертий день боїв після безпрецедентної несподіваної атаки".
Деталі: Речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт заявив, що з минулої ночі "жоден терорист ХАМАС не перетнув кордон з Ізраїлем, хоча проникнення все ще можливе".
Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих в Газі і на Західному березі річки Йордан.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.