На території Ізраїлю виявили 1500 тіл бойовиків ХАМАС − ЗМІ

Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.

Джерело: The Associated Press, The Times of Israel та Haaretz

Дослівно АР: "Ізраїльські військові заявили, що близько 1500 тіл бойовиків Хамасу були знайдені на ізраїльській території, після того, як, за їхніми словами, вони в основному встановили контроль на півдні країни і "відновили повний контроль" над кордоном на четвертий день боїв після безпрецедентної несподіваної атаки".

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Деталі: Речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт заявив, що з минулої ночі "жоден терорист ХАМАС не перетнув кордон з Ізраїлем, хоча проникнення все ще можливе".

Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих в Газі і на Західному березі річки Йордан.

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