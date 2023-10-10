Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На території Ізраїлю виявили 1500 тіл бойовиків ХАМАС − ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 10 жовтня 2023, 10:21
На території Ізраїлю виявили 1500 тіл бойовиків ХАМАС − ЗМІ
Ізраїльські військові. Фото ілюстративне з акаунту Збройних сил Ізраїлю в мережі Х

Ізраїльські військові заявили, що на території Ізраїлю знайшли близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС після встановлення контролю над кордоном.

Джерело: The Associated Press, The Times of Israel та Haaretz

Дослівно АР: "Ізраїльські військові заявили, що близько 1500 тіл бойовиків Хамасу були знайдені на ізраїльській території, після того, як, за їхніми словами, вони в основному встановили контроль на півдні країни і "відновили повний контроль" над кордоном на четвертий день боїв після безпрецедентної несподіваної атаки".

Реклама:

Деталі: Речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт заявив, що з минулої ночі "жоден терорист ХАМАС не перетнув кордон з Ізраїлем, хоча проникнення все ще можливе".

Ізраїль раніше повідомляв про 900 загиблих солдатів і цивільних осіб, а палестинська влада повідомила про 700 загиблих в Газі і на Західному березі річки Йордан.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ІзраїльСектор Газивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити дах над головою

фотоСупутник показав, як виглядає аеродром Бердянська після ударів ЗСУ

У ВО "Свобода" розповіли, чим під час війни займається Тягнибок

Більшість опитаних роботодавців в Україні заявили про наміри підвищити зарплати в 2024 році

відеоПутін у Китаї з'явився з ядерною валізою

Усі новини...
Ізраїль
МЗС: Близько 450 українців не можуть залишити Ізраїль і Сектор Гази
Ізраїльська армія повідомила про втрату щонайменше 123 солдатів
ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні своїх військових для участі у війні − ЗМІ
Останні новини
03:12
На окупованій Херсонщині росіяни проводять мобілізацію місцевих жителів – спротив
02:24
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
01:50
Близько 300 учасників акцій за припинення вогню в Газі заарештовано біля Капітолію – ЗМІ
01:14
У Миколаєвіі пролунали вибухи – Кім
00:58
оновленоУ низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
00:45
оновленоПС: У трьох областях була повітряна тривога через ворожий дрон, працювала ППО
00:40
США запровадили нові санкції за сприяння військовим програмам Ірану
00:04
Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:56
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА на півдні та півночі
23:48
оновленоРосія вдарила по Миколаївщині: загинуло двоє людей
Усі новини...
Реклама: