На Авдеевском направлении защитники отразили все вражеские атаки – Штупун

Силы обороны отразили все российские атаки российских сил вблизи Авдеевки Донецкой области.

Источник: спикер Объединенного прес-сцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона

Прямая речь: "Обновленная информация... могу добавить, что наши защитники на Авдеевском направлении отразили все атаки врага, и не допущены потери рубежей и позиций".

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Детали: Перед этим Штупун сообщил, что россияне активизировались на Авдеевском направлении. Атаки отбили в районах Керамика, Очеретино, Бердичев, Степного, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

Прямая речь: "Также оккупанты нанесли авиаудары возле Бердичев и Авдеевки. С утра и по сей день периодически обстреливают гражданскую инфраструктуру Авдеевки и населённых пунктов Покровского района. Из ствольной артиллерии и РСЗО обстреляна Авдеевка".

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