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На Авдеевском направлении защитники отразили все вражеские атаки – Штупун

Татьяна ОлейникВторник, 10 октября 2023, 22:24
На Авдеевском направлении защитники отразили все вражеские атаки – Штупун
АЛЕКСАНДР ШТУПУН. ФОТО С САЙТА "АРМІЯ INFORM"

Силы обороны отразили все российские атаки российских сил вблизи Авдеевки Донецкой области.

Источник: спикер Объединенного прес-сцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона

Прямая речь: "Обновленная информация... могу добавить, что наши защитники на Авдеевском направлении отразили все атаки врага, и не допущены потери рубежей и позиций".

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Детали: Перед этим Штупун сообщил, что россияне активизировались на Авдеевском направлении. Атаки отбили в районах Керамика, Очеретино, Бердичев, Степного, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

Прямая речь: "Также оккупанты нанесли авиаудары возле Бердичев и Авдеевки. С утра и по сей день периодически обстреливают гражданскую инфраструктуру Авдеевки и населённых пунктов Покровского района. Из ствольной артиллерии и РСЗО обстреляна Авдеевка".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Генштаб ВСУ в вечерней сводке 10 октября сообщил, что российская армия на Авдеевском направлении силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировала наступательные действия.
  • Речь идет о наступательных действиях в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области.
  • Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что с 06:00 утра 10 октября российские войска наносят массированные удары по Авдеевке Донецкой области.
  • DeepState поделился видео с Авдеевки. Сообщается, что враг сконцентрировал силы в районе населённых пунктов Водяное и Красногоровка.
  • Россияне сначала применяют артиллерию, авиацию и ракеты, а затем используют пехоту под прикрытием техники, идущих не одной колонной. На кадрах, в частности, показали одну из таких колонн в районе Водяного.

Темы: ГенштабвойнаАвдеевка
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