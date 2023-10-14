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Росіяни зруйнували п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами може бути загиблий

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 18:01
Росіяни зруйнували п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами може бути загиблий
зруйнований будинок в Авдіївці, фото МВС

Росіяни у п’ятницю ввечері зруйнували п’ятиповерхівку в Авдіївці, під завалами може бути загиблий.

Джерело: МВС України

зруйнований будинок в Авдіївці, фото МВС
зруйнований будинок в Авдіївці, фото МВС

Дослівно: "Авдіївка. Учора пізно ввечері Росія завдала авіаудару по п’ятиповерхівці. Будівлю зруйновано.

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"Білі янголи" оглянули місце прильоту.

Під завалами ймовірно перебуває чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо".

 

Деталі: Поліція закликає мешканців Авдіївки евакуюватися.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Зранку 13 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в місті четверту добу дуже важка ситуація: окупанти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції.

За даними ISW, російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач

Барабаш повідомив, що російські окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - 31 грудня.

Теми: Авдіївкавійна
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