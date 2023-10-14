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Россияне разрушили пятиэтажку в Авдеевке, под завалами может быть погибший

Катерина ТищенкоСуббота, 14 октября 2023, 18:01
Россияне разрушили пятиэтажку в Авдеевке, под завалами может быть погибший
разрушенный дом в Авдеевке, фото МВД

Россияне в пятницу вечером разрушили пятиэтажку в Авдеевке, под завалами может быть погибший.

Источник: МВД Украины

разрушенный дом в Авдеевке, фото МВД
разрушенный дом в Авдеевке, фото МВД

Дословно: "Авдеевка. Вчера поздно вечером Россия нанесла авиаудар по пятиэтажке. Здание разрушено.

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"Белые ангелы" осмотрели место прилета.

Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело пока невозможно".

 

Детали: Полиция призывает жителей Авдеевки эвакуироваться.

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Что предшествовало: Утром 13 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе четвертые сутки очень тяжелая ситуация: оккупанты усилили обстрелы, пытаются продвигаться вперед с помощью бронированной техники, но украинские воины держат свои позиции.

По данным ISW, российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу.

Барабаш сообщил, что российские оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области - 31 декабря.

Темы: Авдеевкавойна
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