Россияне разрушили пятиэтажку в Авдеевке, под завалами может быть погибший
Россияне в пятницу вечером разрушили пятиэтажку в Авдеевке, под завалами может быть погибший.
Источник: МВД Украины
Дословно: "Авдеевка. Вчера поздно вечером Россия нанесла авиаудар по пятиэтажке. Здание разрушено.
"Белые ангелы" осмотрели место прилета.
Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело пока невозможно".
Детали: Полиция призывает жителей Авдеевки эвакуироваться.
Что предшествовало: Утром 13 октября начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что в городе четвертые сутки очень тяжелая ситуация: оккупанты усилили обстрелы, пытаются продвигаться вперед с помощью бронированной техники, но украинские воины держат свои позиции.
По данным ISW, российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу.
Барабаш сообщил, что российские оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области - 31 декабря.