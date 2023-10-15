Зеленський закликає місцеву владу, енергокомпанії й операторів зв’язку готуватись до ударів РФ
Президент Володимир Зеленський наголошує, що ударів російських військ по українських енергооб’єктах буде більше з наближенням зими й закликає місцеву владу, енергетичні компанії та операторів зв’язку підготуватися до цього.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Ми маємо бути свідомі, що таких російських ударів (як у неділю по Херсону – ред.) із наближенням зими стане більше. Більше по об’єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими.
Ми максимально посилили ППО, наскільки це реально в наявних умовах. І ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувались.
Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній і операторів зв’язку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, так само, як на полі бою в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними".
Передісторія:
- 6 жовтня Зеленський заявив, що цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити українську енергосистему.
- Британська військова розвідка припускає, що три тижні "затишшя" від масованих ракетних ударів по Україні пов’язані з тим, що Військово-повітряні сили Росії чекають нових ракет.
- 13 жовтня Зеленський розповів, що Україна домовилася про надання деякими державами систем протиповітряної оборони на зимовий період.
- 14 жовтня Зеленський запевнив, що світ розуміє, до чого готується Росія в Україні, і пообіцяв потужну відповідь агресору.