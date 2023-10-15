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Зеленський закликає місцеву владу, енергокомпанії й операторів зв’язку готуватись до ударів РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 15 жовтня 2023, 21:03
Зеленський закликає місцеву владу, енергокомпанії й операторів зв’язку готуватись до ударів РФ
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що ударів російських військ по українських енергооб’єктах буде більше з наближенням зими й закликає місцеву владу, енергетичні компанії та операторів зв’язку підготуватися до цього.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Ми маємо бути свідомі, що таких російських ударів (як у неділю по Херсону – ред.) із наближенням зими стане більше. Більше по об’єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими.

Ми максимально посилили ППО, наскільки це реально в наявних умовах. І ми домовляємося з партнерами про такі кроки у захисті, які раніше не застосовувались.

Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній і операторів зв’язку. Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну, так само, як на полі бою в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними".

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Теми: Зеленськиймісцева владавійнаелектроенергія
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