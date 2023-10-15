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Зеленский призывает местные власти, энергокомпании и операторов связи готовиться к ударам РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 октября 2023, 21:03
Зеленский призывает местные власти, энергокомпании и операторов связи готовиться к ударам РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что ударов российских войск по украинским энергообъектам будет больше с приближением зимы и призывает местные власти, энергетические компании и операторов связи подготовиться к этому.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Мы должны осознавать, что таких российских ударов (как в воскресенье по Херсону – ред.) с приближением зимы станет больше. Больше по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми.

Мы максимально усилили ПВО, насколько это реально в имеющихся условиях. И мы договариваемся с партнерами о таких шагах в защите, которые ранее не применялись.

Но, кроме этого, многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи. Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину, так же, как на поле боя во всех сферах мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими".

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Предыстория:

  • 6 октября Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить украинскую энергосистему.
  • Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы России ждут новых ракет.
  • 13 октября Зеленский рассказал, что Украина договорилась о предоставлении некоторыми государствами систем противовоздушной обороны на зимний период.
  • 14 октября Зеленский заявил, что мир понимает, к чему готовится Россия в Украине, и пообещал мощный ответ агрессору.

Темы: Зеленскийместная властьвойнаэлектроэнергия
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